SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
Diğer Sporlar

Böylesi görülmedi! Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı…

İzmir’de Voleybol Gençler ligi'nde, Rota Koleji ve Karşıyaka arasında oynanan maçta bir oyuncu velisi karşı takım antrenörüne terliğini fırlattı.

22 Ocak 2019 12:53

İzmir’de düzenlenen Gençler Ligi voleybol karşılaşmasında daha önce sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.

Karşıyaka ile Rota Koleji kulüpleri arasında oynanan maçta, bir hakem kararına salonda bulunan Karşıyakalı sporcu ailelerden birkaçı tepki vermeye başladı.

Yaşanan gerginlikte Karşıyaka oyuncularından birinin annesi Rota Koleji antrenörü Alper Kaygusuz’a sinirlendi. Sinirlerine hakim olamayan anne daha sonra ayağından çıkardığı terlikleri Alper Kaygusuz’a fırlattı.

Kaygusuz sahaya gelen terliklerin şaşkınlığını yaşarken tribünde yer alan diğer izleyiciler sinirli kadını sakinleştirdi.

Yaşanan bu olay tribünde maçı izleyen başka bir izleyici tarafından kameralara kaydedildi.

22 Ocak 2019 SON DAKİKA Manş Denizi üzerinde uçak kayboldu! Arjantinli yıldız Emiliano Sala`nın da uçakta olduğu sanılıyor Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağın içinde Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'nın da bulunduğundan endişe ediliyor. Uçağın düşmüş olmasından korkuluyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:40 | 23 Ocak 2019
anne izmir Terlik voleybol
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR