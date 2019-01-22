Boluspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Kupa maçı ne zaman?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. Boluspor Galatsaray maçının saati ve kanalı belli oldu. Geçen hafata oynanması gereken Boluspor Galatasaray maçı 22 Ocak tarihine ertelenmişti. Peki GS Bolu maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar…

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak Boluspor Galatasaray maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

GALATASARAY’A BOLU’DA ÇOŞKULU KARŞILAMA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın Boluspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası için ikinci kez geldiği Bolu'da, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Edinilen bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmayı yarın saat 19.45'de yapacak olan Galatasaray, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otele taraftarların coşkulu karşılamasıyla girdi. Geniş güvenlik önleminin alındığı otel önünde toplanan taraftarların yaktığı meşalaler nedeniyle alanı duman kapladı. Bariyerlerin arkasından sarı kırmızılı kafilenin fotoğrafını çekmek için yarışan taraftarlar dakikalarca tezahüratta bulundu. Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Terim'e çiçek ve atkı hediye etti. Kafilenin otele girmesiyle taraftarlar da otel önünden ayrıldı.

TERİM’İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

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BOLU’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Necip Çarıkcı, geçen yıl Sait Karafırtınalar ile iki yıllık bir anlaşma yaptıklarını, geçen sezon büyük başarı sağlayarak takımın play-off’a kaldığını hatırlattı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile ilk yarıda büyük bir atak yaptıklarını belirten Çarıkcı, “İlk on maç iyi bir başarı yakaladık. Herkes bu başarının devamını beklerken alınan beraberlik ve mağlubiyetler sonucunda takım içerisinde çözülmelerin başlamasına neden oldu. Takımımız belki maç kazanmış olsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim Sait hocamızla ilgili uzun süreli projelerimiz vardı ama maalesef bunlar futbolun kaderi. Fenerbahçe de aynı kaderi paylaşıyor.” şeklinde konuştu.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ifade eden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

“Osmanlıspor maçından sonrada hocamızla konuşarak karşılıklı, iyi niyetle kendimize ve hocamıza Boluspor’un önünün açılması gerektiğini söyledik. Takıma heyecan ve taze kan lazım. Hocamızla en iyi şekilde ayrılmaya karar verdik. Hocamızla işimiz bitmedi, hocamızı Boluspor’da tekrar görmek isteriz. Hocamıza teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra hem Boluspor hem de hocamız başarılı olur.”

Boluspor’da 16 ay boyunca gururla görev yaptığını aktaran teknik direktör Sait Karafırtınalar ise, “Kolay bir şey değildi. Başarılı da olduk, çok güzel anılar da geçirdik. Onun için önce başkanıma, personele, teknik heyete, futbolcularıma ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük camia, çok iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunun için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Karafırtınalar, ligde 40 maç oynadıklarını anımsatarak, “80 puan almışız ve 2 puan ortalamasını tutturmuşuz. Kupada 8 maç oynamışız ve 6 tanesini kazanmışız, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Güzel şeyler olmuş burada. Çok daha güzel şeyler de yapabilirdik ama bazen takıma faydalı olabilmek için hep kalmak değil gitmek de gerekiyor. Biz takıma daha fazla fayda verebilmek için bu kararı aldık.” yorumunu yaptı.