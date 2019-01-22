MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray bir araya geldi. 15 Ocak’ta oynanması gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz saha şartları nedeniyle ertelenen karşılaşmayı Galatasaray 1-0’lık skorla kazandı.

29 Ocak’ta oynanacak olan rövanş öncesi Galatasaray çeyrek final yolunda avantajı ele geçirirken sarı-kırmızılıların tek golünü 42’de penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Sinan Gümüş’ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Suat Arslanboğa önce “devam” derken daha sonra VAR uyarısıyla pozisyon yeniden izlendi ve penaltı kararı çıktı.

VAR ayrıca maçın son dakikasında da sahneye çıktı. Galatasaray, 90+3’te Muğdat Çelik’le farkı ikiye çıkarırken VAR incelemesiyle gol iptal edildi. Ve maç 1-0 sona erdi. Boluspor karşılaşmanın son bölümünde net fırsatlardan faydalanamazken maçta görev yapan Galatasaray’ın genç kalecisi İsmail Çipe de performansıyla alkış aldı.

Galatasaray’da sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Asya Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Yuto Nagatomo, karşılaşmada forma giyemedi. Cezası bu maçın ardından sona erecek olan Fatih Terim tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan isimler Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer alamadı. Boluspor cephesinde ise Melih Okutan ve Burak Asan sakatlıkları nedeniyle görev yapamadı.

BOLUSPOR – GALATASARAY

STAT: Bolu Atatürk Stadı

SAAT: 19.45

HAKEM: Suat Arslanboğa

YAYIN: ATV

BOLUSPOR GALATASARAY CANLI İZLE

BOLUSPOR: Gökhan, Diarra, İsmail, Akabueze, İshak, Özgür Can, Yusuf Emre, Hayrullah, Ümit, Burak, Mustafa Durak

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

GALATASARAY: İsmail, Ömer, Ahmet, Donk, Linnes, Gökay, Selçuk, Belhanda, Yunus, Muğdat, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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