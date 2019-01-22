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Boateng’den Türk futbolseverlere mesaj
İspanya La Liga

Boateng’den Türk futbolseverlere mesaj

İspanya'nın Barcelona Kulübü, sosyal medyadan Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in Türkçe mesajını yayımladı. 

22 Ocak 2019 17:03

Barcelona Kulübünün Twitter’daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, “Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim” ifadelerini kullandı.

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Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya’nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Son güncelleme 09:40 | 23 Ocak 2019
barcelona boateng
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