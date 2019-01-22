Boateng’den Türk futbolseverlere mesaj

Barcelona Kulübünün Twitter’daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, “Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim” ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid`den Zeki Çelik harekatı! Atletico Madrid, Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik için sezon sonunda harekete geçme kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya’nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı.