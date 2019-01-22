Beşiktaş Türkiye Kupası’nda neden yok? BJK Ziraat Türkiye Kupası’nda maç yapacak mı?

Türkiye Kupası son 16 turu maçları öncesinde merak edilen konulardan biri de Beşiktaş şu ana kadar neden maç yapmadığı oldu. Galatasaray bugün, Perşembe günü ise Fenerbahçe’nin oynayacağı Türkiye Kupası maçında Beşiktaş neden yer almıyor. İşte “Ziraat Türkiye Kupası’nda neden yok?” sorusunu yanıtı…

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI’NDA CEZA NEDENİYLE YER ALMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan’daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı’nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs’taki müsabakaya çıkmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş’ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar vermişti.

TFF’den yapılan açıklamada PFDK’nin, müsabakaya çıkmayan Beşiktaş’ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, kupadan ihraç edilmesine, gelecek sezon kupada yer almamasına ve bu sezon kupanın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödülleri iade etmesine karar verdiği bildirildi.