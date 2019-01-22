BB Erzurumspor’da sponsorluk krizi: ‘Hukuki süreç başlatıldı’

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, göğüs reklamı konusunda anlaşmazlık yaşanan bir jeneratör firması hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Ağustos 2018 tarihinde, 2018-2019 futbol sezonuna ilişkin reklam haklarının pazarlanması konusunda Emrehan Organizasyon’la protokol imzalandığı kaydedildi.

Göğüs reklamıyla ilgili sözleşme yapılan Anka Jeneratör’ün, yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürülerek, “12 Aralık 2018 tarihli reklam sözleşmesinde kararlaştırılan ve üzerine düşen taahhütleri yerine getirmediğinden, Emrehan Organizasyon’un talebi doğrultusunda, kulübümüz tarafından Anka Jeneratör’ün göğüs reklamının kullanılmaması kararı alınmıştır” denildi.

Konuyla ilgili yargıya gidildiği vurgulanırken, “Adımızı kullanarak reklamını yapmaya devam eden Anka Jeneratör firması hakkında, hem Emrehan Organizasyon hem de kulübümüz tarafından hukuki süreç başlatılmış bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Çaykur Rizespor`dan transfer şakası! Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sözleşme imzalanan Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune için Çaykur Didi Stadı'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çaykur Rizespor yöneticileri toplantıda gazetecilere bir transfer şakası yaptı. Yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nijeryalı Ayuba Kosoko'yu imza törenine getirip kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Gazetecilerin soruları üzerine yaşanan gülüşmelerin ardından gerçek ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku