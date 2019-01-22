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Arsenal’e şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig

Arsenal’e şok haber! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Chelsea maçında sol dizinden sakatlanan Arsenal'in İspanyol yıldızı Bellerin sezonu kapadı.

22 Ocak 2019 15:08

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun operasyon geçireceği ve iyileşme sürecinin 6 ila 9 ay sürebileceği kaydedildi. Bellerin, ligde cumartesi günü Chelsea’yi 2-0 mağlup ettikleri maçın 70. dakikasında ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Son güncelleme 09:40 | 23 Ocak 2019
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