Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe’de kayıp sürüyor!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar arasında Başakşehir, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor haftayı karlı kapatanlar arasında yer alırken Beşiktaş Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçti. Galatasaray Ankaragücü 6-0 yenerek haftanın en farklı skoruna imza atarken, haftanın maçında Başakşehir Trabzonspor’u 4-2 yenmeyi başararak koltuğunu perçinledi. Bursaspor maçı öncesinde son 6 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe Burspor ile berabere kalarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başaramadı. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu ve gelecek haftanın maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 OCAK CUMA

25 / 01 Beşiktaş – BB Erzurumspor

26 OCAK CUMARTESİ

26 / 01 Kayserispor – Bursaspor 26 / 01 Göztepe – Galatasaray

27 OCAK PAZAR

27 / 01 Çaykur Rizespor – Akhisarspor 27 / 01 Atiker Konyaspor – Antalyaspor 27 / 01 Sivasspor – Trabzonspor

28 OCAK PAZARTESİ

28 / 01 MKE Ankaragücü – Alanyaspor 28 / 01 Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor 28 / 01 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa

MAÇ ÖZETİ: Bursaspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe`de galibiyet hasreti sürüyor... Bursaspor Fenerbahçe özeti! Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Bursaspor karşısında 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini devam ettirdi. Soldado'nun Bursaspor'a attığı gol ile öne geçmeyi başaran Fenerbahçe karşılaşmanın son dakikalarında yediği gol ile durum 1-1'e geldi. Karşılaşmayı kaçıran taraftarlar için Bursaspor Fenerbahçe maçı özeti haberimizin içerisine yer alıyor... İlgili Haberi Oku