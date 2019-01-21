Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe’de kayıp sürüyor!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar arasında Başakşehir, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor haftayı karlı kapatanlar arasında yer alırken Beşiktaş Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçti. Galatasaray Ankaragücü 6-0 yenerek haftanın en farklı skoruna imza atarken, haftanın maçında Başakşehir Trabzonspor’u 4-2 yenmeyi başararak koltuğunu perçinledi. Bursaspor maçı öncesinde son 6 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe Burspor ile berabere kalarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başaramadı. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu ve gelecek haftanın maç programı…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
25 OCAK CUMA
25 / 01 Beşiktaş – BB Erzurumspor
26 OCAK CUMARTESİ
26 / 01 Kayserispor – Bursaspor 26 / 01 Göztepe – Galatasaray
27 OCAK PAZAR
27 / 01 Çaykur Rizespor – Akhisarspor 27 / 01 Atiker Konyaspor – Antalyaspor 27 / 01 Sivasspor – Trabzonspor
28 OCAK PAZARTESİ
28 / 01 MKE Ankaragücü – Alanyaspor 28 / 01 Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor 28 / 01 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa