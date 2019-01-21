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Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe’de kayıp sürüyor!
Futbol

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe’de kayıp sürüyor!

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlar nefes kesti. Zirve mücadelesi veren Başakşehir, Galatasaray, Yeni Malatyaspor haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ile Kasımpaşa ise kayıp yaşadı. Ligin ikinci yarısına nasıl bir başlangıç yapacağı merak edilen Fenerbahçe Bursaspor karşısında 1-1 galibiyet hasretini sürdürdü. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 18. hafta maç sonuçları...

21 Ocak 2019 22:15

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar arasında Başakşehir, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor haftayı karlı kapatanlar arasında yer alırken Beşiktaş Akhisarspor karşısında kazanarak çıkışa geçti. Galatasaray Ankaragücü 6-0 yenerek haftanın en farklı skoruna imza atarken, haftanın maçında Başakşehir Trabzonspor’u 4-2 yenmeyi başararak koltuğunu perçinledi. Bursaspor maçı öncesinde son 6 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe Burspor ile berabere kalarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başaramadı. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu ve gelecek haftanın maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

25 OCAK CUMA

25 / 01 Beşiktaş – BB Erzurumspor

26 OCAK CUMARTESİ

26 / 01 Kayserispor – Bursaspor 26 / 01 Göztepe – Galatasaray

27 OCAK PAZAR

27 / 01 Çaykur Rizespor – Akhisarspor 27 / 01 Atiker Konyaspor – Antalyaspor 27 / 01 Sivasspor – Trabzonspor

28 OCAK PAZARTESİ

28 / 01 MKE Ankaragücü – Alanyaspor 28 / 01 Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor 28 / 01 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa

21 Ocak 2019 MAÇ ÖZETİ: Bursaspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe`de galibiyet hasreti sürüyor... Bursaspor Fenerbahçe özeti! Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Bursaspor karşısında 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini devam ettirdi. Soldado'nun Bursaspor'a attığı gol ile öne geçmeyi başaran Fenerbahçe karşılaşmanın son dakikalarında yediği gol ile durum 1-1'e geldi. Karşılaşmayı kaçıran taraftarlar için Bursaspor Fenerbahçe maçı özeti haberimizin içerisine yer alıyor... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:46 | 23 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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