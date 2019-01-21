SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'den Suriye'ye takviye: 18 üsse dağılacaklar
Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl’den Ozan Kabak müjdesi!
Almanya Bundesliga

Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl’den Ozan Kabak müjdesi!

Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Ozan Kabak'ın gelecek hafta oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

21 Ocak 2019 12:56

Geçtiğimiz günlerde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’dan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu için yeni hocası Markus Weinzierl’den de bir açıklama geldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ozan’ın hızlı bir şekilde takıma katkı sağlayacak seviyeye gelmesini umut ettiğini belirterek, 27 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Bayern Münih maçının kadrosuna 18 yaşındaki oyuncuyu da dahil edebileceğini dile getirdi.

21 Ocak 2019 Atletico Madrid`den Zeki Çelik harekatı! Atletico Madrid, Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik için sezon sonunda harekete geçme kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:37 | 21 Ocak 2019
Markus Weinzierl ozan kıabak Stuttgart
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR