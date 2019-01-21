Stratejisi iyi olan kazandı

Trabzonspor, ilk 25 dakika tek kale oynadı ama Başakşehir, Robinho ve İrfan Can ile etkili geldiği iki atağı golle sonuçlandırdı.

Trabzonspor, kendi sahasında çok iyi başlamış olduğu bir müsabakada istediği sonucu alamadı. Futbolda taktiksel savaşlar aynı bir savaş stratejisi gibi gelişir ve sonuçlanır. Trabzonspor, ilk 25 dakikada adeta oyunu tek kale oynadı, çok iyi pozisyonlar buldu ama golle sonuçlandıramayınca rakip yavaş yavaş dengeyi sağladı. Başakşehir, Robinho ve İrfan Can gibi kontratak oyuncularıyla yapmış olduğu iki etkili atağı golle sonuçlandırdı. Trabzonspor ondan sonra savaşı stratejik olarak kaybedeceği mesajını verdi. Müsabakanın kırılma anı, Trabzonspor'un verilmeyen penaltısıdır. Eğer VAR hakemi Fırat Aydınus, önündeki monitörde yüzde 100 penaltıyı görüp veremiyorsa kendini sorgulamalıdır. Başakşehir, Trabzonspor'dan çok daha iyi ve oturmuş bir kadroya sahip. Abdullah Avcı yönetiminde, Robinho ile takımı güçlendirmeleri bu yıl şampiyonluğu ne kadar çok istediklerinin göstergesi. Oyunun ikinci yarısında Trabzonspor'dan çok daha iyi oynayarak şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarının mesajını verdiler.

Yazarın Diğer Yazıları