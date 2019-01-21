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SON DAKİKA Galatasaray Semih Kaya transferini resmen açıkladı… Alacağı ücret belli oldu
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray Semih Kaya transferini resmen açıkladı… Alacağı ücret belli oldu

Galatasaray, Semih Kaya transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galatasaray, Semih Kaya'ya ödenecek ücreti de açıkladı.

21 Ocak 2019 17:22

Ozan Kabak’ın ayrılışının ardından stoper arayışındaki Galatasaray, bir süredir listesinde bulunan eski futbolcusu Semih Kaya transferini tamamladı.

Galatasaray, Semih Kaya’nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Semih Kaya transferi için Sparta Prag’a herhangi bir ücret ödenmeyeceği, savunma oyuncusuna ise yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL ücret verileceği belirtildi.

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Galatasaray’ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yayınladığı video;

1.5 SEZON SONRA GERİ DÖNDÜ

2017-2018 sezonu başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Çekya ekibi Sparta Prag’a satılan 27 yaşındaki oyuncu, 1,5 sezon sonra yeniden Galatasaray’a dönmüş oldu.

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Son güncelleme 18:13 | 21 Ocak 2019
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