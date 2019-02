Roberto Soldado’dan transfer itirafı: ‘Teklifler var ama…’

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken transfer teklifleri aldığını itiraf etti.

Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü kaydeden Soldado, “Son derece büyük üzüntü yaşıyoruz. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. İyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi de bir kenara yazarsak lige bu akşam iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Beklentimiz kesinlikle galibiyetti. Son dakikalarda yediğimiz gol son derece üzücü oldu. Takım halinde iyi görüntüler sergilediğimiz dakikalar da oldu. Golü de attım ama kendi golümü bir kenara bırakıyorum çünkü takım için iyi sonuçlanmasını istiyordum bu akşamın. Genel anlamda değerlendirirsek sahaya en iyisini yansıtamıyoruz. Bu bizde bir gerginlik oluşmasına neden oluyor. O gerginlikle beraber böyle durumlar oluyor maçların sonlarında. O yediğimiz gol son derece üzücü oldu. Olumlu noktalar var almamız gereken. Galibiyet istiyorduk. Tekrar başlamak mecburiyetindeyiz. Sahada her şeyimizi vermek mecburiyetindeyiz. Aslında sahada belli bir döneme kadar üstün olan taraf bizdik ama bu stresin de etkisiyle o baskıyı gereken şekilde yönetemedik.” dedi.

“BİR ŞEY YAPACAKSAK HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Zorlu bir sezon başı geçirdiğini belirten İspanyol forvet, “Sezon başı benim için son derece zorlu oldu. Hocamızın bana çok fazla güvenmediği bir sezon başı geçirdim. Oynarım diye düşündüğüm dönemde bir ceza durumu söz konusu oldu. Bunları tamamen unutmak istiyorum. Umuyorum herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi gösteririz. Bunun için çalışıyoruz. Bizim problemimiz gol atmak değildi. Sezon başında bizim çok farklı problemlerimiz vardı. Sadece gol diye değerlendiremeyiz bu problemi. Şu an doğru yola girmemiz gerekiyor. İyi bir yolda ilerlememiz gerekiyor, gelişmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Her hafta puan tablosuna baktığımızda Fenerbahçe'yi aşağı sıralarda görüyoruz ve bu bizi fazlasıyla üzüyor. Bu takımın yukarı doğru tırmanabilmesi için her şeyi yapacağız. Bir şey yapacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Kesinlikle yukarı doğru tırmanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“ERSUN YANAL TAKIMIN OYUN FELSEFESİNİ İYİ TANIYOR”

Ersun Yanal hakıında konuşan Soldado, “Şu anda iyi bir hocamız var. Bu takımın oyun felsefesini çok iyi tanıyor, ligi çok iyi tanıyor. Hocamızla beraber Fenerbahçe'yi herkesin istediği görüntüye kavuşturacağız. Önümüzde bir kupa maçı var. O kupa maçında tek hedefimiz turu atlamak. Turu atladıktan sonra özgüvenimiz yukarı doğru tırmanacaktır. Bence bizde eksik olan noktalardan biri bu. Bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Kazanmakla doğru orantılı şekilde artacak özgüvene ihtiyacımız var. Herkesin görmek istediği Fenerbahçe'yi maçlar kazanarak sahaya yansıtmak istiyoruz.” ifadelerine değindi.

“TRANSFER TEKLİFLERİ ALDIM AMA FENERBAHÇE’Yİ BIRAKAMAM”

Son olarak transfer teklifleri aldığını belirten Soldado, “Teklifler geldi. Benim istediğim Fenerbahçe'de kalmak yönünde. Zaten Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Futbolun izin verdiği çerçevede her şeyi yapmak istiyorum. Bu takıma katkı vermek istiyorum, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Şu an zor bir sezon geçiriyoruz ama ben Fenerbahçe'ye çok şey borçluyum. Fenerbahçe böyle bir durumdayken Fenerbahçe’den ayrılamam.” diyerek sözlerini tamamladı.

