Rıdvan Dilmen çok tartışılan VAR pozisyonunu değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Son anları nefes kesen mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen tartışmalara neden olan Bursaspor golü için, ‘Valbuena kurtarıyor, sonra ayağı takılıyor. Ben faul derim’ dedi. İşte Dilmen’in açıklamaları…

OFSAYT MI DEĞİL Mİ TAKILIRIM

“Çok tartışmalı bir VAR pozisyonu, ben faul derim. Oyuncu geliyor, Valbuena kurtarıyor, sonra ayağı takılıyor. Sonra acaba ofsayt mı, değil mi? Ben ona takılırım. İnceleme şansım olduğunda gördüğüm kadarıyla net olarak söyleyebilirim ki, Bursaspor’un golü öncesi Valbuena’ya yapılan hareket faul…”

“ADİL BİR SONUÇ”

”Adil bir sonuç oldu. İlk yarıda iyi bir Fenerbahçe. İkinci yarıda baskılı bir Bursaspor vardı. 90+6’da Bursaspor altı pastan golü kaçırdı üstelik. Kulübelerin ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük. İkinci yarıda Yusuf Erdoğan ve Lima hamleleri dışında sonrasında Sakho’nun oyuna girmesiyle Bursaspor rakip yarı alana oyunu yıktı.” 1-0 İÇİN TOTEMLER YAPILIYORDU

“1-0 bitirmek için ne totemler yapıyordu Fenerbahçeliler. Cepteki 3 puan 1 ile kaldı, 0 ile de bitebilirdi. Ersun Yanal geldikten sonra hedefi, ikinci yarının lideri olmaktı.

YÖNETİM YANLIŞI VAR

”Ligde 2. yarı başlamış bu takım bu kadar eksik ama senin yeni oyuncuların Volkan ve Dirar. Kimse kusura bakmasın burada yönetim yanlışı var.

AYEW SOL AÇIK FALAN OYNAMAZ

”Ali Koç ve Ersun Yanal, Ayew’in bonservisini almak istiyorsa, bir kez daha düşünmeli. Ayew sol açık falan oynamaz. Darbe yersiniz oradan. Fenerbahçe muhtemelen 2 oyuncu alacak. Soldado’nun bu performansından sonra santrafor almazlar.”

VALBUENA O TİP BİR OYUNCU DEĞİL

”Valbuena’nın girişiyle Ersun Yanal topun kendilerinde kalmasını istedi ama Valbuena o tipte bir oyuncu değil. Ersun hoca doğru bir antrenman metoduyla ilk 11 olarak doğru kararlar verdi. Ancak değişiklikler farklıydı. Samet Aybaba’nın maç önü hesapları tutmadı ama ikinci yarıdaki değişikliklerle birlikte oyuncuların pozisyonlarını bile değiştirdi.”

NABIZ 200″ ”Fenerbahçe’nin mahkum oynamasının ilk sebebi, Mehmet Topal’ın 55. dakikada rakipleri çalımladıktan sonra kaptırdığı topta dönüşü nabız 200’dü. Kavga dövüşle maçı bitirmeye çalıştılar.”

2 MAÇTA 4 PUAN YETMEZ

”Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 9 maçı var. Hiçbir maçı kolay değil. Fenerbahçe’ye hava yakalaması için 2 maçta 4 puan yetmez. Ben ilk 3 maçta 7 puan yaparsa Fenerbahçe’nin 5 ile 7 arasına oynayabileceğini düşünüyordum.”

”MEHMET TOPAL BİR KERE…

”Ersun Yanal nasıl oynayacak bu takımla önde oyun? Mesela Badou Ndiaye ikinci bölgeye kat ediyor, yoruyor seni. Mehmet Topal bir kere kat etti, bitti. Ersun Yanal seneye kalırsa, kendi oynatmak istediği sistemi daha rahat oynayabilir. Bu yüzden Cocu kararı yanlıştı. Aykut Hoca ile devam edilse ya da Ersun Yanal ile başlansa daha farklı olurdu.”