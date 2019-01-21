Moussa Sow’dan Roberto Soldado’ya: ‘SOWdado’

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow, Roberto Soldado’nun Bursaspor karşısında attığı röveşata golünden sonra yaptığı paylaşımla sarı lacivertli futbolcuyu tebrik etti.

Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor’a konuk olan Fenerbahçe, 20. dakikada Roberto Soldado’nun röveşata golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Sarı lacivertli formayla attığı röveşata golleriyle bilinen Senegalli yıldız Moussa Sow da bu gol sonrasında sosyal medya hesabından İspanyol golcüyü tebrik etti.

33 yaşındaki Moussa Sow, 2012 yılında Lille’den Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve 2015’te Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli’ye gitmişti.

İşte Sow’un yaptığı paylaşım;

İşte Soldado’nun gol vuruşu;

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