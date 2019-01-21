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Moussa Sow’dan Roberto Soldado’ya: ‘SOWdado’
Fenerbahçe

Moussa Sow’dan Roberto Soldado’ya: ‘SOWdado’

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, Bursaspor'a harika bir röveşata golü atan Roberto Soldado'yu tebrik ederken sosyal medyada yaptığı paylaşımda "SOWdado" yazdı.

21 Ocak 2019 20:47

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow, Roberto Soldado’nun Bursaspor karşısında attığı röveşata golünden sonra yaptığı paylaşımla sarı lacivertli futbolcuyu tebrik etti.

Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor’a konuk olan Fenerbahçe, 20. dakikada Roberto Soldado’nun röveşata golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Sarı lacivertli formayla attığı röveşata golleriyle bilinen Senegalli yıldız Moussa Sow da bu gol sonrasında sosyal medya hesabından İspanyol golcüyü tebrik etti.

33 yaşındaki Moussa Sow, 2012 yılında Lille’den Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve 2015’te Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli’ye gitmişti.

İşte Sow’un yaptığı paylaşım;

İşte Soldado’nun gol vuruşu;

21 Ocak 2019 Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır korneri tekrar ettirdi! Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı maçın henüz başında kullanılan kornerde topa hareketlenen Martin Skrtel yerde kaldı. Formasından çekildiğini iddia eden sarı lacivertli futbolcunun itirazları sonuç vermedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:09 | 21 Ocak 2019
Fenerbahçe Moussa Sow Roberto Soldado
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