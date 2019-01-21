MAÇ ÖZETİ: Bursaspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe’de galibiyet hasreti sürüyor…

Süper Lig’in 18. haftası Fenerbahçe Bursaspor maçı ile sona erdi. Ligde son galibiyetini 11 Kasım’da Alanyaspor’a karşı 2-0 Fenerbahçe Bursaspor karşısında da kazanmaya galibiyet hasretini sürdürdü. Bursaspor Fenerbahçe maçında gol perdesini açan gol; 20. dakikada sağ kanattan Isla’nın ortasını altı pas içinde Soldado, rakibine rağmen muhteşem bir vuruşla tamamladı ve kaleci Muhammed’in sağından topu ağlara gönderdi. Bursaspor’un golü ise 90. dakikada geldi. Sakho’nun Lima’nın pası sonrasında sağdan ceza alanına girer girmez içeri gönderdiği ortasını altı pas dışında Aytaç Kara kafa vuruşu ile tamamladı ve Volkan Demirel’in solundan topu ağlara gönderdi. Golün ardından Cüneyt Çakır, VAR uyarısı ile düdüğünü çaldı ve pozisyonu izlemek için kenara hareketlendi. Cüneyt Çakır kenarda pozisyonu izledi ve golü verdi. İşte Bursaspor Fenerbahçe özet…

BURSASPOR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

SOW’DAN SOLDADO’YA MESAJ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Roberto Soldado'nun Bursaspor karşısında attığı röveşata golünden sonra yaptığı paylaşımla sarı lacivertli futbolcuyu tebrik etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 20. dakikada Roberto Soldado'nun röveşata golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Sarı lacivertli formayla attığı röveşata golleriyle bilinen Senegalli yıldız Moussa Sow da bu gol sonrasında sosyal medya hesabından İspanyol golcüyü tebrik etti.

33 yaşındaki Moussa Sow, 2012 yılında Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2015'te Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye gitmişti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, CÜNEYT ÇAKIR DEVAM DEDİ

Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Martin Skrtel'ın dahil olduğu bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar kullanılmasına karar verdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Mehmet Ekici'nin kullandığı kornere hareketlenen Martin Skrtel, Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcu formasından çekildiği yönünde itirazlarda bulunurken hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar edilmesine karar verdi.