Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den sürpriz Muslera kararı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Boluspor maçının kamp kadrosunu belirleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera’yı kadroya dahil etmedi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana enerjik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Boluspor maçı için bugün saat 15.00’te karayoluyla Bolu’ya geçerek yarın akşam saat 19.45’te başlayacak olan karşılaşma için kentte kampa girecek.

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Galatasaray’ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.”