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‘Fenerbahçe’yi küme düşüreceğiz’ sözleri için Ziraat Bankası’ndan açıklama
Fenerbahçe

‘Fenerbahçe’yi küme düşüreceğiz’ sözleri için Ziraat Bankası’ndan açıklama

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sarı lacivertli taraftarının tepkisi çekti. Bankadan yapılan açıklamada Aydın’ın ifadelerinin “dost ortamında yapılan bir şaka” olduğu ifade edildi.

21 Ocak 2019 18:20

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın Fenerbahçe’nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir’e söylediği “İnşallah Fenerbahçe’yi küme düşüreceğiz” sözleri sarı lacivertli taraftarının tepkisi çekti.

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Ziraat Bankası, şu ifadelerin yer aldığı bir mesaj paylaştı:

“Genel müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir.

Hem genel müdürümüzün hem de bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

Son güncelleme 18:33 | 21 Ocak 2019
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