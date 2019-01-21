Fenerbahçe’den fileye transfer

Efeler Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Küba asıllı Alman smaçör Salvador Hidalgo Oliva’yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe transferi, resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

“Erkek Voleybol Takımımız, en son Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'de forma giyen smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı.

1985 doğumlu Küba asıllı Alman vatandaşı Oliva, artık Fenerbahçemizin başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Salvador Hidalgo Oliva kimdir?

Kariyerine Almanya’nın KW Netzhoppers takımında başlayan Oliva daha sonra Lübnan’da Bouchierie Libanon takımında forma giydi. Sonrasında SCC Berlin’e transfer olan Hidalgo Oliva, Katar’ın Al-Arabi Sportclub takımında kısa bir süre oynayarak tekrar SCC Berlin’e döndü. 1.95 boyundaki 98 kilo ağırlığındaki sporcu 2010 – 2011 sezonunda Almanya’da ligin en iyi smaçörü seçildi. Ardından bir sezon Galatasaray'da forma giyen oyuncu, kariyerine Çin, Rusya, Katar, Suudi Arabistan ve yine Çin takımlarında sürdürdü. 2016 yılından itibaren de Polonya'nın Jastrzebski Wegiel formasını giyen başarılı voleybolcu, 2017'de Polonya Voleybol Ligi'ne damga vuran oyuncu oldu ve ligin en iyi oyuncusu seçildi.”