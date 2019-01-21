Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır korneri tekrar ettirdi!

Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Martin Skrtel’ın dahil olduğu bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar kullanılmasına karar verdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Mehmet Ekici’nin kullandığı kornere hareketlenen Martin Skrtel, Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy’un müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcu formasından çekildiği yönünde itirazlarda bulunurken hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar edilmesine karar verdi.

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İşte sosyal medyada pozisyonla ilgili yapılan yorumlar;

Maçın kader anı olmaz umarım bu verilmeyen penaltı ile tekrarlatılan korner. — Ersin Sezer (@ErsinnSezer) 21 Ocak 2019

Bursaspor-Fenerbahce macinda ya VAR bozuk ya da rejinin aklina pozisyonlari gostermek gelmiyor. Skrtel'in tendonuna basilan pozisyon kesinlikle penalti. — Alper Aslan (@aslanalper01) 21 Ocak 2019

Ya herif kabak gibi penaltıyı vermedi. Tekrar at korneri diye bişey uydurdu olacak şey değil — Mert #EliaquimMangala (@mertevg) 21 Ocak 2019

İnanılmaz ya penaltı vermemek için korneri tekrar ettirdi — François Omam-Biyik (@eftamintokofti_) 21 Ocak 2019

VAR diye bir sistem var. Yurdum futbolcusu rakip korner atarken formadan çekiyor. — Eray Emin Aydemir (@AydemirEEray) 21 Ocak 2019

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