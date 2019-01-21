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Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır korneri tekrar ettirdi!
Fenerbahçe

Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır korneri tekrar ettirdi!

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı maçın henüz başında kullanılan kornerde topa hareketlenen Martin Skrtel yerde kaldı. Formasından çekildiğini iddia eden sarı lacivertli futbolcunun itirazları sonuç vermedi.

21 Ocak 2019 20:23

Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Martin Skrtel’ın dahil olduğu bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar kullanılmasına karar verdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Mehmet Ekici’nin kullandığı kornere hareketlenen Martin Skrtel, Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy’un müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcu formasından çekildiği yönünde itirazlarda bulunurken hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar edilmesine karar verdi.

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İşte sosyal medyada pozisyonla ilgili yapılan yorumlar;

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Son güncelleme 21:07 | 21 Ocak 2019
Fenerbahçe martin skrtel
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