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Fenerbahçe için flaş Adebayor iddiası!
Fenerbahçe

Fenerbahçe için flaş Adebayor iddiası!

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile konuştuğunu ve Gümüşdağ'ın Adebayor'u Fenerbahçe'ye verebileceğini söyledi.

21 Ocak 2019 08:44

CNN Türk’te yayınlanan “Pazar Akşamı Futbol” programının yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Robinho’yu kadrosuna katarak büyük sükse yapan Başakşehir’in ara transfer döneminde bir santrfor alacağı ve Adebayor ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

‘Adebayor’u Fenerbahçe’ye veririm’

Çelikler, Adebayor’un Başakşehir’den ayrılacağını söyledi. Çelikler, “Göksel Gümüşdağ’a bunu sordum. Adebayor’u Galatasaray’a verir misiniz diye sordum. Galatasaray ve Beşiktaş’a vermem, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz yanıtını verdi. Fenerbahçe’ye verir misiniz? diye sorduğumda Fenerbahçe’ye veririm dedi.” ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler, Adebayor ile yolların ayrılması durumunda Başakşehir’in santrfor alacağını da öne sürdü.

Adebayor bu sezon Süper Lig’de Başakşehir formasıyla ligde 13 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı. Türkiye Kupası’nda 3 maçta 1 gol atan Adebayor, tüm kulvalarda ise 17 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı.

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Son güncelleme 08:44 | 21 Ocak 2019
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