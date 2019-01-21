Ersun Yanal’dan ‘VAR’ ve Cüneyt Çakır tepkisi: ‘Çok tartışılacak’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere biten Bursaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, ‘VAR’ sistemini eleştirirken “Çok tartışılan bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer sorusuna “Şu an transferi konuşmak için burada değilim” yanıtını veren tecrübeli çalıştırıcı, “Bir şeylere sığınmadan dik duracağız” dedi.

İşte Ersun Yanal’ın açıklamaları;

“Bu türlü bir baskıyı yememeliydik. Bunu yapacak yetenekte oyuncularımız var. Ama bu baskıyı kıramıyorsanız, ki bu baskının altında kaldık, hem oyuncularımızı ve bu konudaki becerisini gözden geçirmeliyiz.”

Bursaspor-Fenerbahçe maçında `VAR`da ilk yaşandı! Cüneyt Çakır çağırdı ve... Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Bursaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bursa'nın golü öncesinde faul olup olmadığına 'VAR' ekranından bakan hakem Cüneyt Çakır, yardımcısını yanına çağırarak görüşünü aldı. Bu olay Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti. İlgili Haberi Oku

“BU MAÇ ÇOK TARTIŞILACAK”

“Tartışılan bir maç olacak. Hareketleriyle, darbeleriyle sert bir maç oldu. Türkiye’nin deneyimli hakem kadrosu bugün maçtaydı ve en iyi uygulayanlardandı. Anladığım kadarıyla çelişkili bilgiler var. Umarım en kısa süre içerisinde bu çelişkilerin olmadığı bir sistem oturmuş olur. Sanıyorum tartışmalar daha uzayıp gidecek”

“BİZ HEP DİK DURACAĞIZ”

“Bugün Fenerbahçe asla oynadığı oyunun dışında bir şeye sığınmadan dik durması gerekiyor. Benim oyuncularımla aramdaki ilişki bu şekilde. Biz hep dik duracağız. Bursaspor’un baskısından sonraki çözümü biz üreteceğiz.”

Rıdvan Dilmen çok tartışılan VAR pozisyonunu değerlendirdi Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, Bursaspor'un tartışmalara neden olan golü için 'Ben faul derim' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

“BİR DAHA BU SKORLAR ASLA OLMAYACAK”

Sarı-lacivertli teknik adam, başarının planlamaktan ve hazır olmaktan geçtiğini vurgulayarak, “Şans sizi bulacaksa, bu çok çalışmaktan, doğru planları uygulamaktan ve ısrardan geçer. Biz ısrar edeceğiz, çalışacağız ve eksiğimiz varsa Fenerbahçe standartlarına kavuşturmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Asla geriye dönmeyeceğiz. Geriye baktığımızda kötü maçlarımız var. Bir daha bu skorlar ve oyunlar asla olmayacak. Önümüze bakacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.