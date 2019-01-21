Efsane isim Thierry Henry’den skandal hareket! ‘Pişmanım’

SKOR DIŞ HABERLER Fransa Ligue 1’de zor günler geçiren ve 19. sırada yer alan Monaco, sahasında oynadığı Strasbourg maçında şok bir skor aldı. Rakibine 5-1 yenilen Monaco’da teknik direktör Thierry Henry’nin, Strasbourg’un savunma oyuncusu Kenny Lala’nın anneannesine küfür etmesi maçın önüne geçti. Efsane isim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sözleri için pişman olduğunu söyledi.

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Mücadelenin 43. dakikasında taç atışı kullanırken vakit geçirdiğini düşündüğü Kenny Lala’ya “Henüz 43. dakika… Senin anneannen bir o….pu” diyen Thierry Henry, daha sonra hakeme döndü. Thierry Henry, hakeme de “Artık yeter. Buna son vermesi lazım” diyerek tepkisini dile getirdi. Efsane isim, maçtan sonra konu ile ilgili “Bu sokak dilini kullanmamam gerekiyordu. Bu sözleri sarf ettiğim için üzgünüm. Bu insani bir tepkiydi. Ben de hala insanım… Bu ifadeyi kullandığım için pişmanım” dedi.

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Fransa’da uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çalışmadığı bir anda kendilerine yapılan penaltı pozisyonun atlandığını da savunan Thierry Henry, “61. dakikada Rony Lopes’e yapılan pozisyon net penaltıydı. Dördüncü hakem bana dönerek “Sayın Henry… Çok üzgünüm ama VAR çalışmıyor” dedi. VAR’ın Monaco penaltı kazanacağı zaman neden çalışmadığını öğrenmek istiyorum. Bu pozisyondan saniyeler sonra VAR tekrar çalışmaya başladı. Ne tesadüf” şeklinde konuştu.

Takımın başına geldiğinden bu yana hakemler ya da VAR hakkında yorum yapmadığını belirten Thierry Henry “Artık yeter!” isyanında bulundu.