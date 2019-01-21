SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… CHP’de sular durulmuyor! CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti
MAÇ SONUCU | Kasımpaşa Çaykur Rizespor 0-1
Futbol

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa Çaykur Rizespor 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. 29 puanda kalan Mustafa Denizli'nin ekibi zirve yolunda ağır yara aldı. Çaykur Rizespor 10 maç sonra kazandı.

21 Ocak 2019 18:29

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa’ya çelme taktı. Ligin son sırasında yer alan ve ateş hattından kurtulmak isteyen Okan Buruk yönetimindeki Rize, zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle aldı.

24.dakikada Umar Aminu’nun golüyle öne geçen Karadeniz ekibi ikinci yarıda skoru koruyarak Kasımpaşa’ya fırsat vermedi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Kart cezalısı Mbaye Diagne’nin yokluğunda ikinci yarının ilk maçında ağır bir darbe alan Kasımpaşa 29 puanla haftayı 4.sırada tamamladı. Puanını 15’e çıkaran Rize ise 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından tam 10 maç sonra galip gelerek küme düşme hattından çıkma adına umutlarını yeşertti.

Son güncelleme 22:42 | 21 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR