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CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın! İki takım da çıkış peşinde…
Fenerbahçe

CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın! İki takım da çıkış peşinde…

Bursaspor Fenerbahçe canlı izle! Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında Bursapor Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Slimani'nin yokluğunda forvet hattını Soldado'ya emanet eden Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bursaspor Fenerbahçe canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

21 Ocak 2019 20:56

Bursaspor Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Ligin ilk yarısında hayal kırıklılığı yaşayan iki takım ikinci devreye güzel başlangıç yapmak istiyor. Uzun aradan sonra ligde forma giyen Volkan Demirel yeniden kaptan olarak sahaya çıkaren, yeni transfer Sadık Çiftpınar da ilk kez bir lig maçında forma giydi. Fenerbahçe Bursaspor maçı 1-0 devam ediyor. Karşılaşmadaki tek gol 20. dakikada Soldado’nun yaptığı vole vuruşuyla geldi. Mücadeleyi izlemek isteyenler için ise Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BURSASPOR FENERBAHÇE CANLI YAYIN

BURSASPOR FENERBAHÇE İLK 11

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Topal, Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Martin Skrtel'ın dahil olduğu bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar kullanılmasına karar verdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Mehmet Ekici'nin kullandığı kornere hareketlenen Martin Skrtel, Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcu formasından çekildiği yönünde itirazlarda bulunurken hakem Cüneyt Çakır kornerin tekrar edilmesine karar verdi.

SOW’DAN SOLDADO’YA TEBRİK

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Roberto Soldado'nun Bursaspor karşısında attığı röveşata golünden sonra yaptığı paylaşımla sarı lacivertli futbolcuyu tebrik etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 20. dakikada Roberto Soldado'nun röveşata golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Sarı lacivertli formayla attığı röveşata golleriyle bilinen Senegalli yıldız Moussa Sow da bu gol sonrasında sosyal medya hesabından İspanyol golcüyü tebrik etti.

33 yaşındaki Moussa Sow, 2012 yılında Lille'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2015'te Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye gitmişti.

Son güncelleme 20:56 | 21 Ocak 2019
bursaspor canlı canlı izle Fenerbahçe
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