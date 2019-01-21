Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fener iyi başlangıç peşinde…

Bursaspor Fenerbahçe 18. haftayı galibiyetle kapatmak için sahayada yer alacak. Fenerbahçe kupada Ümraniyespor maçı ardından Süper Lig’e Bursaspor maçıyla geri dönüyor. Slimani’nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Elif Elmas, Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Reyes ve Alper Potuk da yer almayacak. Yeni transfer Sadık Çiftpınar ve uzun süredir ligde forma giymeyen Volkan Demirel’in ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de haftanın iki kapanış maçından birisi olacak mücadele 21 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Bein Sports ekranlarından mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

BURSASPOR FENERBAHÇE İLK 11

Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

BURSASPOR EVİNDE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Süper Lig’de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi.

Taraftarı önünde Fenerbahçe’yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1’lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5’inde berabere kaldı, 4’ünü yitirdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara’da yaptığı maçta 7-1’lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.