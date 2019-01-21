Beşiktaş’ta Quaresma depremi!

Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan ve Beşiktaş'a Porto'dan gelen Ricardo Quaresma'nın da ülkesine gitmek istediği ifade edildi. İlk olarak 2010'da Inter'den Beşiktaş'a katılan Q7, 2013'te Al Ahli'ye geçmiş, buradan da ülkesine dönmüştü. Quaresma, 2015'te de ikinci İstanbul macerasını başlatmıştı.

Bu sezonun ilk yarısının sonunda Kasımpaşa maçının kadrosunda olmasına rağmen oynatılmayan futbolcu ile parasal sorunlar yaşanmıştı. Serbest kalmaması için zorunlu kısmını yatıran Beşiktaş'a bir hafta önce de yeni bir ihtarname geldiği iddia edildi.

Portekiz'e gitmek için siyah-beyazlı yönetimle pazarlık halinde olan Quaresma'nın buna gerekçe olarak ailevi nedenleri gösterdiği dile getirildi. Pepe ile birlikte Porto'da futbol yaşamını devam ettirmek isteyen Quaresma, Beşiktaş'ın son oynadığı lig maçı olan Akhisar karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı.

Atiba, Oğuzhan ve Necip'in yokluğunda takım kaptanı olarak sahada yer alan Q7'nin gidip gitmeyeceğine Beşiktaş Yönetimi karar verecek.

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