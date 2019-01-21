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Barcelona Boateng transferini resmen açıkladı!
İspanya La Liga

Barcelona Boateng transferini resmen açıkladı!

Barcelona Sassuolo'nun 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i transfer ettiğini duyurdu.

21 Ocak 2019 23:33

Sassuolo’nun deneyimli orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng’in Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki haberler futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde Barcelona’nın 31 yaşındaki oyuncuyu 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edilmişti.

Boateng, haberlerin ardından yaptığı açıklamayla Barcelona’ya transfer olduğunu duyurdu. Milan’da da uzun yıllar forma giyen Alman futbolcunun ardından Barcelona Kulübü de transferi resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Katalan ekibi Boateng’in transferini taraftarlarına duyurdu.

Son güncelleme 09:45 | 23 Ocak 2019
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