Barcelona Boateng transferini resmen açıkladı!

Sassuolo’nun deneyimli orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng’in Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki haberler futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde Barcelona’nın 31 yaşındaki oyuncuyu 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edilmişti.

Boateng, haberlerin ardından yaptığı açıklamayla Barcelona’ya transfer olduğunu duyurdu. Milan’da da uzun yıllar forma giyen Alman futbolcunun ardından Barcelona Kulübü de transferi resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Katalan ekibi Boateng’in transferini taraftarlarına duyurdu.