Avrupa’nın devleri Fenerbahçe’nin geleceği Ömer Faruk Beyaz’a hayran kaldı!

Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası'nda resital sundu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımız'ın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu.

Ömer, öncel yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar'ı finale taşıdı. Kupa için İspanya ile karşılaşan Kırmızı-Beyazlılar, yine Ömer Faruk'un 2 golüyle şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Ege Kupası'nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu. Mercek altına alındı

Ömer Faruk Beyaz'ın şov yaptığı turnuvanın önemli misafirleri de vardı. Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Stuttgart, Frankfurt, PSV, Villarreal, Shakhtar, Frankfurt, Aston Villa ve Basel'den scoutlar (gözlemciler), Ege Kupası'nı yerinde takip etti. Avrupa devlerinin temsilcileri, Ömer'e hayran kaldı. Birçok kulüp, 15 yaşındaki genç yıldızı daha yakından izlemek için mercek altına aldı.

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir. İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır. Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz'ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürmektedir.

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