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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner 35 milyon TL bağış yapılırsa istifa edecek
MKE Ankaragücü

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner 35 milyon TL bağış yapılırsa istifa edecek

Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası Başkan Mehmet Yiğiner'den flaş bir karar geldi. Mehmet Yiğiner, Ankaragücü'ne 35 milyon TL bağış yapılması halinde başkanlıktan istifa edeceğini duyurdu.

21 Ocak 2019 12:39

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 35 milyon TL bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına dair istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.

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Ankaragücü’nün resmi internet sitesinden yapılan ve yönetim kurulunun geçen 6 aylık süreçte 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi::

“Yönetim kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir. Yönetim kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücümüzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde kulüp başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kurulumuza sunmuştur.”

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Son güncelleme 12:49 | 21 Ocak 2019
ankaragücü Mehmet Yiğiner
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