Ali Koç, Yurttaş ailesiyle bir araya geldi!

Fenerbahçe sevdalısı bir grup işadamı ve yöneticinin önderliğinde 1992 yılında kurulan 1907 Fenerbahçeliler Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl etkinliği kapsamında birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Cemiyet ve iş hayatının önemli simalarından Özdisan Elektronik'in sahibi Mustafa Yurttaş, eşi Beste Yurttaş, oğlu Kaan Yurttaş, kızı Begüm Güneş ve damadı Batuhan Güneş'le birlikte 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nde gerçekleştirilen özel yeni yıl partisine katıldı.

1907 Fenerbahçeliler Derneği üyesi olan Mustafa Yurttaş ve ailesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek Fenerbahçe hakkında keyifli sohbet gerçekleştirdiler.