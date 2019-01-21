Alan cephesinden Galatasaray’a müjde!

Golcü transferinden çalışmaları tüm hızıyla devam eden Galatasaray’a müjdeli haber geldi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Sarı kırmızılı ekipte Alan transferinde artık sona gelindi. Cim-Bom ile Çin ekibi Guangzhou Evergrande arasında bonservis pazarlığında fark 1 milyon euroya kadar indi. Galatasaray 3 milyon euro önerirken, 5 milyon euro isteyen Çinliler, 4 milyon euroya tamam diyeceklerini bildirdi.

Guangzhou Evergrande'nin attığı bu adım sonrası anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray, Alan'a ödenecek bonservisin yanısıra imza parası da verecek. Her sene için 1.5 milyon euro isteyen Alan'ın yıllığı 5 milyon euroya gelecek.

Cim-Bom'da forvet için ise Benjamin Tetteh ve Demba Ba dışında, ismi sır gibi saklanan bir futbolcu ile temas kurulduğu belirtildi. Böylece sarı-kırmızılılar bu hafta içinde iki forvet transferini açıklamayı planlıyor.

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