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Alan cephesinden Galatasaray’a müjde!
Galatasaray

Alan cephesinden Galatasaray’a müjde!

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı. Taraftarın yolunu gözlediği Brezilyalı golcü futbolcu ile ilgili kulübü Guangzhou Evergrande bonservis bedelinde indirime gittiği iddia adildi.

21 Ocak 2019 09:06

Golcü transferinden çalışmaları tüm hızıyla devam eden Galatasaray’a müjdeli haber geldi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Sarı kırmızılı ekipte Alan transferinde artık sona gelindi. Cim-Bom ile Çin ekibi Guangzhou Evergrande arasında bonservis pazarlığında fark 1 milyon euroya kadar indi. Galatasaray 3 milyon euro önerirken, 5 milyon euro isteyen Çinliler, 4 milyon euroya tamam diyeceklerini bildirdi.

Guangzhou Evergrande'nin attığı bu adım sonrası anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray, Alan'a ödenecek bonservisin yanısıra imza parası da verecek. Her sene için 1.5 milyon euro isteyen Alan'ın yıllığı 5 milyon euroya gelecek.

Cim-Bom'da forvet için ise Benjamin Tetteh ve Demba Ba dışında, ismi sır gibi saklanan bir futbolcu ile temas kurulduğu belirtildi. Böylece sarı-kırmızılılar bu hafta içinde iki forvet transferini açıklamayı planlıyor.

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Son güncelleme 09:06 | 21 Ocak 2019
Alan Carvalho çin galatasaray Guangzhou Evergrande transfer
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