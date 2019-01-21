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Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu’ndan hakeme tepki: ‘Çocuklar hüngür hüngür ağlıyor’

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 yenilen Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i hedef aldı.

21 Ocak 2019 07:31

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-2 yenildikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken maçın hakemi Halil Umut Meler’e tepki gösterdi.

Sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira’nın ayağında kırık olduğunu belirten Ağaoğlu, Başakşehir’in ikinci golünde Arda Turan’ın faul yaptığını söyledi.

İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Hakemlerle alakalı konuşmak istemiyorum ancak Beşiktaş maçındaki uzatma bu maçtaki uzatma…Verilen mücadele, çocuklar kafalarını öne eğecek bir oyun oynamadılar. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor.  Bu çocuklar soyunma odasında başlarını önüne eğecek ne yaptı? ‘Başınızı eğmeyin’ dedim. Birileri bu çocukların başının dik yürümesine engel oldu. Bu yapılan kul hakkına girer. Bu çocuklar kazansaydı, para kazanacaklardı.”

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“AYAK TARAK KEMİĞİNDE KIRIK VAR”

“Pereira’nın ayak tarak kemiğinde kırık var. Arkadan yapılan bir darbe sonucu tarak kemiği kırıldı. Arda Turan, Ekuban’a faul yapıyor ve top çarpıp gol oluyor. Bir oyuncunun ayağı kırılıyorsa, bunu görmesi gereken göz görmüyorsa, orada bir sıkıntı var demektir”

“Beşiktaş maçında 7-8 dakika uzatma verildi. Bu akşam Başakşehir ile oynadığımız maçta 6 oyuncu değişti. Atılan 6 gol var. 3 dakika uzatma. İnsan ister istemez ne oluyor? diye soruyor.”

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Son güncelleme 07:31 | 21 Ocak 2019
Ahmet Ağaoğlu trabzonspor
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