Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı’ndan bronz madalya

İzlanda’da gerçekleştirilen 3. Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan’ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin, Avustralya, Bulgaristan, İzlanda, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin yer aldığı 3’üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda yarı final serisinde Çin’e elenen ümit milliler, bronz madalya için Bulgaristan’ın karşısına çıktı.

İzlanda’da düzenlenen şampiyonanın üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan’ı 6-0’la geçen Ümit Milli Takım, bronz madalya kazandı. Hokeyde Avrupa dördüncülüğü! Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı. İlgili Haberi Oku