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Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı’ndan bronz madalya
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Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı’ndan bronz madalya

İzlanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, üçüncülük maçında Bulgaristan'ı 6-0'la geçti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

20 Ocak 2019 23:00

İzlanda’da gerçekleştirilen 3. Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan’ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin, Avustralya, Bulgaristan, İzlanda, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin yer aldığı 3’üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda yarı final serisinde Çin’e elenen ümit milliler, bronz madalya için Bulgaristan’ın karşısına çıktı.

İzlanda’da düzenlenen şampiyonanın üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan’ı 6-0’la geçen Ümit Milli Takım, bronz madalya kazandı. 20 Ocak 2019 Hokeyde Avrupa dördüncülüğü! Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:00 | 20 Ocak 2019
3. Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası Türkiye Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı
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