Trabzonspor’da Joao Pereira krizi! Ayak tarak kemiğinde kırık…

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir’e 4-2 yenilen Trabzonspor’a bir kötü haber de Joao Pereira’dan geldi.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 34 yaşındaki sağ bek, 44. dakikada sakatlanarak yerini Abdülkadir Parmak’a bıraktı.
Oyun alanını sedyeyle terk eden Portekizli futbolcunun ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada, “”Pereira’nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır” dedi.
Bordo mavili ekipte Ogenyi Onazi’de dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Joao Pereira’nın sağlık durumu hakkında açıklamahttps://t.co/egSC6NsIJz pic.twitter.com/1WVCaQGMw1
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 20 Ocak 2019