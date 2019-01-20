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Trabzonspor’da Joao Pereira krizi! Ayak tarak kemiğinde kırık…
Trabzonspor

Trabzonspor’da Joao Pereira krizi! Ayak tarak kemiğinde kırık…

Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Bordo mavili kulüp tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

20 Ocak 2019 21:58

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir’e 4-2 yenilen Trabzonspor’a bir kötü haber de Joao Pereira’dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 34 yaşındaki sağ bek, 44. dakikada sakatlanarak yerini Abdülkadir Parmak’a bıraktı.

Oyun alanını sedyeyle terk eden Portekizli futbolcunun ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada, “”Pereira’nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

Bordo mavili ekipte Ogenyi Onazi’de dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

20 Ocak 2019 Ahmet Ağaoğlu`ndan hakeme tepki: `Çocuklar hüngür hüngür ağlıyor` Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 yenilen Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i hedef aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:58 | 20 Ocak 2019
Joao Pereira Medipol Başakşehir trabzonspor
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