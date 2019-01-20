Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı sonrası Ünal Karaman’dan flaş hakem açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor dönemde farklı kimlikteki, karakterdeki oyuncuların farklı duruş sergilediğini dile getirerek, “Kendi özellikleri içinde beklentimiz var. Onlar da bu özellikler içerisinde buna cevap vermeye çalışıyorlar. Sezon başından beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Mali tablo konusunda sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu nezdinde yönetim kurulumuz bir kurtuluş savaşı veriyor. Her şeye rağmen bu mücadeleyi veren bu gruba, topluluğa, bu sahadaki duruş, mücadele yakışır. Elbette zaman zaman kötü sonuçlar da alacağız ama hiçbir zaman niyetlerinden şüphe etmeyeceğiz” dedi. Trabzonspor`da Joao Pereira krizi! Ayak tarak kemiğinde kırık... Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Bordo mavili kulüp tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku ‘Lig, kupa maçı derken kadro derinliğimiz azaldı’

Mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Karaman, “Lig, kupa maçı derken kadro derinliğimiz azaldı. Maalesef bu bizi zor duruma düşürecek. Genç oyuncularımız gündeme gelecek ama meyvelerin olgunluk süresi var. Zaman içinde onları hazırlamaya çalışıyoruz. Sakat ve milli takımlarda bulunan oyuncularımızın, Sosa’nın dönüşüne acil ihtiyaç var. Pereira, sorunu da eklendi. Ekuban’ın da durumu belirsiz. Hugo, ağrı kesiciyle oynadı, onun da nasıl döneceğini bilmiyoruz. Her şeye rağmen inananlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyuncuların gösterdiği duruştan memnunum” şeklinde konuştu.

‘Halil Umut Meler kardeşimizi seviyoruz’

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’in yönetimine yönelik soruya Karaman şu şekilde cevap verdi: “Bugün baktığımızda ince pozisyonlarda birçok konuyu dikkate alabilirsiniz. Sanıyorum bununla alakalı yönetim kurulumuzun yarın bir görüşü olabilir. Biz Halil Umut Meler kardeşimizi seviyoruz, genç istikbali olan kardeşimiz. Bugün baktığımızda kritik nokta içerisinde farklı değerlendirebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bazen alır, verir, oraya buraya. Bizim kardeşimizde art niyet aramamız söz konusu değil. Biz yine destekleyeceğiz, çünkü onların bu desteğe ihtiyacı var. Ama desteğe ihtiyaç varken saha içerisinde yoklukla mücadele eden, spor yapmaya gayret gösteren insanların heyecanı, hevesi kursağında bırakılmamalı. Ben anlayışla karşılıyorum. Sabır noktasında belli duruşta kalmak gerekiyor. Hala inancımı ve o insanların kendilerine teslim edilen görevi adalet çizgisi içerisinde yerine getirme noktasında doğru duruş içinde olduklarını düşünüyorum. Hata biz de yapıyoruz. Onlar da hata yapabilir ama detaylı bilgi hafta içinde sizlerle paylaşılır.” Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı`dan şampiyonluk açıklaması İlgili Haberi Oku