Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı’dan şampiyonluk açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 4-2 mağlup eden Medipol Başakşehir’de müsabakanın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, flaş açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam yalnızca şampiyonluğa kilitlendiklerini ifade etti ve “Doğru bir örnek oluyoruz, iyi bir kulübüz. Ufaklıktan beri sanki beraber büyüdüğümüz bir durum var. Bu sene kitlendiğimiz nokta sadece şampiyonluk” dedi. Ahmet Ağaoğlu`ndan hakeme tepki: `Çocuklar hüngür hüngür ağlıyor` Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 yenilen Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i hedef aldı. İlgili Haberi Oku Avcı maçı da değerlendirirken “Çok basit top kayıpları yaptık ve o yüzden %51, %52 ile topa sahip olduk. Trabzon her zaman zor deplasman. Yine de oyunun içinde olduk. Geçişlerde top kayıpları yaptık. Bugün Robinho ilk maçına çıktı, yüksek şiddetle en fazla koşu yapan oyuncu. Emre Belözoğlu en fazla mesafe kat eden oyuncu. Yaşlı olmamıza rağmen rakipten fazla koştuk” ifadelerini kullandı.

Elia ve Arda’nın forma giymesine de değinen Avcı, “İki yeni transferimiz var, Elia ve Arda. İlk yarıda onlardan faydalanamadık. Bu galibiyetin daha değerli olması için Kasımpaşa maçına hazırlanacağız” diye konuştu. Trabzonspor`da Joao Pereira krizi! Ayak tarak kemiğinde kırık... Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira'nın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Bordo mavili kulüp tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku