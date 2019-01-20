MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor Başakşehir maçı ile karşı karşıya geldi. Ligde ilk devreyi ilk iki sırada tamamlayan iki ekibi Trabzon'da bir araya getiren zorlu mücadelede gülen taraf 4-2’lik skorla konuk ekip Medipol Başakşehir oldu.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 38 yaptı ve en yakın rakipleri olan Galatasaray ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 6 puanlık farkı korudu. Ev sahibi Trabzonspor ise bu yenilgiyle 29 puanla 5. sırada kaldı. Maçta Medipol Başakşehir’in golleri 32’de İrfan Can Kahveci, 42’de Gael Clichy, 48’de Caleb Ekuban (kk) ve 86’da Edin Visca’dan geldi.
Bordo-mavililerin tek sayılarını 49’da Caleb Ekuban ve 80’de Yusuf Yazıcı kaydetti. Ekuban kendi kalesine talihsiz bir gol atarken 73 saniye sonra bu kez Mert Günok’u avladı ve takımını oyunda tuttu. İstekli oyunu ve çabasıyla oyuna iyi başlayan ev sahibi ekip, Medipol Başakşehir’in hızlı hücumlarına karşı koyamadı. Ekuban’ın jet cevabıyla oyunda kalan Fırtına, Yusuf Yazıcı’nın uzak mesafeden attığı gol ile son bölümde eşitliği sağlama şansı yakaladı. Ünal Karaman’ın öğrencilerinin 3-3’ü bulma çabaları yetersiz oldu.
Trabzonspor’da 4 eksik
Ev sahibinde sakatlıkları süren Jose Sosa ve Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamadı. Sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme ise 11’de yer buldu. Medipol Başakşehir’de zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Avcı 11’de Robinho’ya şans verirken Arda Turan’a da şans tanıdı. İki isim de etkili oyunlarıyla beğeni topladı.
TRABZONSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Medical Park Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: Bein Sports 1
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirmektedir)
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı