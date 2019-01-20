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Haftanın maçı! Trabzonspor Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor

Haftanın maçı! Trabzonspor Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Başkaşehir ikinci devrenin ilk maçında birbirileriyle mücadele edecek. Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir Trabzonspor karşısında da kazanarak koltuğunu perçinlemek istiyor. İlk yarıda gösterdiği performansla çıkışa geçen Trabzonspor ise güçlü rakibi karşısında 3 puan hesabı yapıyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için Trabzonspor Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda bilgisi haberimizde yer alıyor.

20 Ocak 2019 17:47

Süper Lig 18. hafta maçı Trabzonspor Başkaşehir ile devam ediyor. İddialı gidişatını sürdürmek isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor gençlerde kurulu takımıyla yakaladığı çıkışı lig lideri Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor. Sezona damgasını vurmaya aday Başakşehir ise rakiplerine gözdağı vermek ve liderliğini sağlamlaştırmak için kazanmak istiyor. İşte Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunu yanıtı…

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Medical Park Stadı’da saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

Başakşehir: Mert- Caiçara, Attamah (Serdar), Epureanu, Karim, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia( Arda), Adebayor

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler ve Ceyhun Sesigüzel bulunacak..

Son güncelleme 18:13 | 20 Ocak 2019
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19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
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4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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