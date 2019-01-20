Tahincioğlu All-Star 2019’da 3 sayı yarışmasının galibi belli oldu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Bank 3 Sayı Yarışması’nı Fenerbahçe Beko’dan Marko Guduric kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda 3 Sayı Yarışması’nda Galatasaray’dan Aaron Harrison, Bahçeşehir Koleji’nden Andy Rautins, Beşiktaş Sompo Japan’dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko’dan Marko Guduric, Anadolu Efes’ten Rodrigue Beaubois, Türk Telekom’dan Sylven Landesberg ve TOFAŞ’tan Yiğit Arslan mücadele etti.

Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Rautins ile Guduric finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Guduric, ING Bank 3 Sayı Yarışması’nda birinci oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Sırp oyuncuya 15 bin liralık temsili hediye çeki verildi.