Tahincioğlu All Star 2019 hangi kanalda, saat kaçta? İşte 2019 All Star yarışmaları…

Her sene müthiş şovlarla izleyicilerin nefesini kesen, Türkiye basketbol ligindeki yıldızlarının bir araya geldiği Tahincioğlu All Star 2019 kadroları belli oldu. Peki Tahincioğlu All Star 2019 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, Tahincioğlu All Star 2019’de yarışlar ve detayları hakkında bilgiler…

2019 TAHİNCİOĞLU ALL STAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak 2019 ALL STAR 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Organizasyonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin halk oylamasıyla seçilen Asya ve Avrupa Karmalarının muhteşem maçının yanı sıra; Yetenek Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gibi etkinlikler basketbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Organizasyon gününe kadar herhangi bir değişiklik yaşanmaz ise All Star mücadelesi ve diğer etkinlikler TİVİBU ekranlarından basket severlerle buluşacak.

AVRUPA KARMASI ASYA KARMASI MAÇI KADROSU

Avrupa Karması

Koç: Ergin Ataman (Anadolu Efes) İlk 5: Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Semih Erden (İstanbul BBSK) Diğer Oyuncular: Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)

Asya Karması

Koç: Burak Gören (Türk Telekom) İlk 5: Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka), Kenny Gabriel (Türk Telekom). Diğer Oyuncular: Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom)

3 SAYI YARIŞMASI

Avrupa ve Asya karmalarını buluşturacak keyifli maçın yanı sıra Tahincioğlu Smaç Yarışması, 3 Sayı Yarışması ve LeasePlan Yetenek Yarışması da basketbolseverlere rekabet ve eğlenceyi bir arada sunacak.

3 Sayı Yarışması'nda şu isimler yer alacak;

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (Tofaş), Sylven Landesberg (Türk Telekom)

YETENEK YARIŞMASI

LeasePlan Yetenek Yarışması'nda ise Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom) hünerlerini sergileyecekler.

SMAÇ YARIŞMASI

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda da 4 isim yine basketbolseverlere coşkulu anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim, bu sene de Gaziantep Basketbol'dan Shaq McKissic, Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans ve Türk Telekom'dan Kenny Gabriel ile kıyasıya mücadele verecek.

ALL STAR 2019'UN EN HIZLI BEBEĞİ

Tahincioğlu All-Star 2019'da yılın en hızlı bebeği de belli olacak. 'Emekleme Yarışı' etkinliğinde 6-15 aylık bebekler, hayatlarının ilk yarışlarına çıkacaklar.

Öte yandan Tahincioğlu All-Star 2019'da Türk Pop sanatçısı Edis de konser verecek. Etkinlik süresince de birçok sürpriz yarışma ve görsel şov, basketbolseverlerin beğenisine sunulacak.