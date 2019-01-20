Tahincioğlu All-Star 2019 | Avrupa Karması: 146 – Asya Karması: 147

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması’nı 147-146 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer’in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk, Sinem Tetik

Avrupa Karması: Kartal Özmızrak 14, Doğuş Balbay 8, Emir Preldzic 6, Moerman 34, Semih Erden 12, Beaubois 12, Williams 24, Colom 2, Rich 11, Benzing 12, Harrison 6, Göksenin Köksal 5

Asya Karması: Şehmus Hazer 6, Ali Muhammed 3, Alp Karahan 13, Marei 6, Gabriel 44, Cevher Özer 6, Lauvergne 10, Guduric 5, McKissic 21, Berk Uğurlu 8, Berkan Durmaz 6, Landesberg 19

1. Periyot: 41-39

Devre: 82-80

3. Periyot: 111-116

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AVRUPA KARMASI

Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen) ve Semih Erden (İBBSK) yer aldı. Avrupa takımının yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray) ve Göksenin Köksal (Galatasaray) bekledi.

ASYA KARMASI

Asya karmasının ilk 5'ini ise Alp Karahan (Adatıp Sakarya BŞB), Şehmus Hazer (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) oluşturdu. Asya karmasının yedeklerinde Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne (Fenerbahçe Beko) Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) yer aldı.

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KAZANAN ASYA

İlk periyodu Avrupa karması 41-39'luk skorla önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmayan Avrupa takımı devreye 82-80 önde girdi. Üçüncü periyotta ise işler değişti. Hücumda daha etkili olan Asya karması periyodu 116-111 üstün tamamladı. Son anları çekişmeli geçen müsabakayı Asya karması 147-146 kazandı.

KENNY GABRIEL MVP OLDU

Karşılaşmanın en skoreri 44 sayı ile Asya karmasından Kenny Gabriel olurken, Avrupa karmasında ise Adrien Moerman 34 sayı kaydetti. Müsabakanın MVP (En değerli oyuncusu) ödülünü de Kenny Gabriel kazandı.

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EDİS KONSER VERDİ

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve ödüllerin verildiği organizasyonda şarkıcı Edis de Avrupa-Asya maçının devre arasında gelen seyircilere konser verdi. Dizi ve sinema oyuncusu İlker Ayrık da şovlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.