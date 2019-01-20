Son şampiyon Federer’den erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın tek erkeklerde son şampiyonu İsviçreli Roger Federer, 4. turda Yunan Stefanos Tsitsipas’a 3-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü akşam seansında dünya 3 numarası Federer, 4. tur mücadelesinde 14 numaralı seribaşı Tsitsipas ile karşılaştı. Üç saat 45 dakika süren karşılaşmada Federer’i 6-7, 7-6, 7-5 ve 7-6’lık setlerle 3-1 mağlup eden 20 yaşındaki Tsitsipas, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kimliğin nerede Federer? Dünyanın konuştuğu görüntü... Tenis dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan İsviçreli raket Roger Federer Avustralya Açık'ta yaka kartı olmadığı için güvenlik görevlisi tarafından soyunma odasına alınmadı. İlgili Haberi Oku

Böylece 37 yaşındaki Federer, daha önce 6 kez şampiyon olduğu Avustralya Açık’ta çeyrek finali göremedi.

Tsitsipas, 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic’i 6-7, 6-3, 6-2, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 3-2 yenen 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut’un çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Günün maçlarının ardından dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile ABD’li Frances Tiafoe da çeyrek finalde eşleşti.