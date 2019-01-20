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Sharapova Avustralya Açık’a veda etti
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Sharapova Avustralya Açık’a veda etti

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası Nadal, çeyrek finale kaldı. Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Kerber ve 30 numaralı seribaşı Sharapova, 4. turda elendi.

20 Ocak 2019 14:11

Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık tenis turnuvasının yedinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti. Turnuvanın 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova’yı 4-6, 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Çek Tomas Berdych’i 6-0, 6-1, 7-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Erkeklerde günün sürprizini ABD’li Frances Tiafoe gerçekleştirdi. Tiafoe, 20 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov’u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5’lik setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

KERBER ELENDİ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, ABD’li Danielle Collins’e 6-0 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenildi ve 4. turu geçemedi.

Avustralya Açık’ta 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çek Petra Kvitova ise ABD’li Amanda Anisimova’yı 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son güncelleme 14:11 | 20 Ocak 2019
Avustralya açık Sharapova
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