Rıdvan Dilmen’den Galatasaray futbolcularına İstiklal Marşı eleştirisi

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ankaragücü’nün 6-0 yenen Galatasaray, ligin ikinci yarısında farklı galibiyetle başladı. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray kadrosunun çok geniş olduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda Galatasaray futbolcularının İstiklal Marşı okunduğu sıradaki tavırlarına eleştiri getirdi.

“Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle” diyen Rıdvan Dilmen “Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar ama okuyordu Daum. Allah’tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı’nı duyduk” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’da forvet transferi ile ilgili çalışmalar olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galatasaray’da transfer krizi konuşuluyor. Diğer tarafta Ankaragücü’nde ise ekonomik kriz var. Bayram hoca bir maç geldi gitti. O oradayken Mustafa Kaplan’ı aldılar. El Kabir ayrılmak üzere sanırım. Ekonomik problemler var. Gomis gitti, Serdar gitti, Eren gitti, o gitti, bu gitti derken bugün bakıyoruz yine sahaya çıkan kadro güçlü bir kadro. Nasıl bir geniş kadro kurulduysa… O kadar geniş ve güçlü bir kadrosu var ki Galatasaray’ın… İlk 11’i koyduğunuz zaman aslında güçlü bir 11 var. Ama kulübeniz iyi olacak. Santrfor arayışları devam ediyor. Alan konuşuluyor. Oyuncu transferi yapılmalı Galatasaray’da. Galatasaray forvet almak zorunda. Ben Galatasaray’ın yerinde olsam 4 oyuncu alırım. Çünkü çok maçı var önünde. Kulübesinde genç oyuncular ama taşıyacak durumda değiller. Bir de Başakşehir’in kadrosuna bak. Costa’yı sattılar hemen Serdar’ı aldılar.”

“BEN OLSAM BİR YIL DAHA KALIRDIM”

Stuttgart’a transfer olan Galatasaray’ın genç stoperi Ozan Kabak hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen “Ozan milli maç oynamamasına ve sözleşmesinde 7.5 milyon Euro satın alma bedeli olmasına rağmen 11 milyon Euro’ya transfer oldu. Ekstra 4 milyon Euro daha fazla para kazandırdı Galatasaray’a. Ama ben olsam bir yıl daha kalırdım Galatasaray’da… Ama kazanacağı 10 kat daha fazladır şu an… Galatasaray’dan aylık ne olduğunu bilmiyorum ama o kadar kazanır” dedi.

Fatih Terim’in Ozan Kabak’ın önünü açan isim olduğunu da belirten Rıdvan Dilmen, “Teknik direktör gitmesini istememiştir. Hocanın Ozan’ı Şampiyonlar Ligi’nde oynatması oyuncunun de önünü açtı. Hemen oynayacak diye garanti veremem. Daha çok gelişmesi lazım Ozan’ın. Stuttgart’ta düşme potasında kendi liginde. İnşallah yanılırız ama. Çokça iyi yerlere gelir umarım” şeklinde konuştu.

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“BABEL BİLE 2 MİLYONA SATILDI”

Avrupa’da 11 milyon Euro’nun artık çok büyük bir rakam olmadığının altını çizen Rıdvan Dilmen “Avrupa’da artık 11 milyonlar falan düşük rakamlar. Artık savunma oyuncularının da önemi artınca hücum futbolcuları kadar bonservis fiyatları olmaya başladı. Ancak Türkiye’de kime 11 verseler hepsi düşünmeden satardı. Babel gibi bir değer bile 2 milyona satıldı” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Onyekuru’nun son vuruşlarını geliştirdiğini söyleyerek şunları söyledi:

“Onyekuru gol vuruşunu geliştiren bir oyuncu. Onyekuru net vurmaya başladı artık. Onyekuru gelişime açık ve çabuk bir oyuncu. Geniş alan oyuncusu ama olgunluk döneminde değil daha. Futbolda şans yoktur. Çalışırsan eğer ödül vardır. Demek ki Onyekuru çalışıyor. Onyekuru sağ tarafta rahat edemez. Oradan sadece orta açabilir. Rodrigues de sağ tarafta rahat olmazdı. Rodrigues, ilk başlarda kötü vuruyordu. Sonradan düzeltti kendini. Onyekuru da geliştiriyor vuruşunu. Ancak kendini yükseltmesin. Karşısında İlhan Parlak vardı. Bir daha da öyle bulamaz.”