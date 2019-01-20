SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li başkan makam aracıyla aleme gitti!
Ricardo Quaresma için flaş iddia! Yönetime başvurdu…
Beşiktaş

Ricardo Quaresma için flaş iddia! Yönetime başvurdu…

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın siyah beyazlı kulüpten ayrılmak için yönetime başvurduğu iddia edildi.

20 Ocak 2019 22:56

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüple yol ayrımına geldi. Quaresma’nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.

Henüz resmi bir teklifin olmadığı Quaresma’yı bırakmak istemeyen yönetim de en azından sezon sonuna kadar kalmasını istediği yıldız futbolcuyu, uygun şartların oluşması durumunda bırakmayı düşüneceğini oyuncunun kendisine bildirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise Babel’in ayrılmasından sonra Quaresma’nın da gitmesini istemiyor. Portekizli yıldız oyuncu ile ilgili ayrılık gelişmesinin bu hafta yapılacak görüşmelerden sonra netliğe kavuşturulacağı yönetim kanadından gelen bilgiler arasında.

Ricardo Quaresma’nın adı başta Porto olmak üzere Çin ve Arap kulüpleri ile anılıyor.

Uzun bir süredir ayrılmak istediği konuşulan Quaresma, ilk olarak Antalya kampının kadrosuna dahil edilmemiş ancak teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda yeniden kamp kadrosuna alınmıştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Pazar keyfi. Um domingo de descanso. #Chillin

Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)’in paylaştığı bir gönderi ()

20 Ocak 2019 Ahmet Ağaoğlu`ndan hakeme tepki: `Çocuklar hüngür hüngür ağlıyor` Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 yenilen Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i hedef aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:59 | 20 Ocak 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR