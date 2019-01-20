Onyekuru’yu Araplar görmesin

Galatasaray’ın, Ankaragücü karşısındaki müthiş futboluna en ufak bir eleştirimiz olamaz. Ama şampiyonluk hedefleyen bir takım için dünkü maç ölçü de olamaz. Kabul, müthiş pas trafiği, final şutları sarı-kırmızılı taraftarları mest etmiş olabilir ancak unutulmaması gereken gerçek var ki bu, takımın transfere ihtiyacının olduğudur. Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın yedek kulübesinde sadece 1 tane ofansif oyuncu mu olur? Forvet yok! Böyle giderse sata sata ellerinde futbolcu da kalmayacak.

Onyekuru’yu yere göğe sığdırmayalım ama ya Araplar onun da peşine düşüp aklını bulandırırsa? Galatasaray'da kiralık ama bu performansını sürdürürse onu kaçırmazlar!

Topla koşabileceği alanı bulunca neler yapabileceğini gördük. Attığı goller de jeneriklik. Peki, sahada övülmesi gereken bir tek o mu? Belhanda-Feghouli- Mariano üçlüsü de dün harika işler yaptı. Özellikle 3.bölgedeki organize atakların hepsinde imzaları var. Mariano sanki yeniden doğmuş gibi. Atılan gollerin temelinde hücum-pres taktiği (Terim felsefesi) yatıyor. Bütün oyuncular görevlerini eksiksiz yaptı. Nagatomo'nun yokluğunda Linnes iyi oynayarak bitecek sözleşmesi için hocasına göz kırptı.

Yeni transfer Marcao'yu değerlendirirsek; riske girmeyen, hava hakimiyeti iyi olan saha içinde sorumluluk alabilen bir oyuncu görüntüsü verdi. Ancak önem derecesi daha yüksek maçlarda izleyip öyle yorum yapmak gerekir. Brezilyalı, taraftarlara genç yaşına rağmen takım içinde inisiyatif alan bir oyuncu olarak tanıtılmıştı. Umarım başarılı bir grafik çizer.

Hakem Alper Ulusoy, Ankaragücülü futbolcuların oyunu anlamsız bir şekilde germesine karşın yerinde kararlar ile sertliğin önüne geçti. Çok kart çıkardı, üçüncü golde ofsayt var mı diye düşünürken VAR profesörü Barış Şimşek, golün nizami olduğuna karar verdi.

Bakalım Fatih Terim'den helallik alabilecek mi?

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