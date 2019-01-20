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Milli boksör Batuhan Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti!
Diğer Sporlar

Milli boksör Batuhan Kurt trafik kazasında hayatını kaybetti!

İZMİR'in Urla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarpan otomobildeki milli boksör Batuhan Kurt (21) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

20 Ocak 2019 19:21

İzmir’in Urla ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilde bulunan milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybederken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Balıklıova Caddesi'nde Şerif K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamadı.

Otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 4 kişiden milli boksör Batuhan Kurt’un (21) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ufuk Partal ve Uğur İncesulu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şerif K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazada ölen Kurt’un Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği boksörü olduğu ve aynı zamanda milli takımda da Türkiye’yi temsil ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son güncelleme 19:21 | 20 Ocak 2019
Batuhan Kurt
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