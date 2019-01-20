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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor Altay 2-3 | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Ümraniyespor Altay 2-3 | Spor Toto 1. Lig

Deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Altay, rakibini 3-2 mağlup etti. Ümraniyespor, Appindangoye'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

20 Ocak 2019 16:53

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Altay, deplasmanda Ümraniyespor’u 3-2 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho (Dk. 54 Tarık Tekdal), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 83 Bahadır Taşdelen)

Altay: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Kappel (Dk. 90 Atakan Çankaya), Tatos (Dk. 85 İbrahim Akın), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 65 Putsila), Paixao

Goller: Dk. 61 ve 90+5 Paixao, Dk. 79 Kappel (Altay), Dk. 87 Dialiba, Dk. 90+2 Recep Aydın (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 48 Appindangoye (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Alaaddin Okumuş, Dk. 65 Merthan Açıl, Dk. 79 Atabey Çiçek, Dk. 89 Tarık Tekdal, Dk. 90+2 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 65 Paixao, Dk. 69 Putsila, Dk. 74 İbrahim Öztürk (Altay)

Son güncelleme 16:53 | 20 Ocak 2019
altay Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor
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