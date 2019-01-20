MAÇ SONUCU | Huddersfield Town 0-3 Manchester City

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Huddersfield Town ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 3-0 galip geldi ve lider Liverpool’u takibini sürdürdü.
Ligin dibine demir atan Huddersfield karşısında 18. dakikada Danilo ile 1-0 öne geçen City, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarının 54. dakikasında Raheem Sterling skoru 2-0’a getirirken, bu golün asistini yapan Leroy Sane’nin 56. dakikada attığı gol maçın da skorunu belirledi: 3-0.
İkinci sıradaki Manchester City bu galibiyetle puanını 56 yaparken son sırada yer alan Huddersfield Town ise 11 puanda kaldı.
City ligde bir sonraki maçında deplasmanda Newcastle United’a konuk olurken Huddersfield Town evinde Everton’ı ağırlayacak.