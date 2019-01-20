MAÇ SONUCU | Hatayspor Gençlerbirliği 3-1 | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Hatayspor, sahasında lider Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi. Hatayspor’un gollerini Mesut, Hamza ve Mirkan atarken, Gençlerbirliği’nin tek golü Nadir’den geldi. Karşılaşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Hüsnü Emre Çelimli
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 89 Mirkan Aydın), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Korkishko)
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Mert Nobre, Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 68 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ
Goller: Dk. 17 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Mesut Çaytemel, Dk. 71 Hamza Gür, Dk. 90 4 Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 28 Alper Uludağ, Dk. 45+1 Ahmet Oğuz ve Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 56 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Korkishko (Hatayspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 7′ Gençlerbirliği atağında karambolde topla buluşan Nadir Çiftçi takımını öne geçirdi: 0-1
GOL! 30′ Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1
32′ Ceza alanı dışından topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutu kalecide kaldı.
GOL! 71′ Hamza Gür kale önünde topa kafayla dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1
GOL! 90+4′ Mirkan Aydın, Gençlerbirliği defansının hatasını affetmedi ve skoru ilan eden golü buldu: 3-1